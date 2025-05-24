Каспер Рууд: «Потренировался с Синнером, и он опять буквально за 15 минут повел 4:0. Но потом я смог немного отыграться»

Каспер Рууд потренировался с Янником Синнером на «Ролан Гаррос».

Напомним, Рууд проиграл Синнеру 0:6, 1:6 в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

«После Рима отдохнул пару дней, съездил домой. Погода была хорошая, так что я много времени проводил на свежем воздухе, немного поиграл в гольф и вернулся к тренировкам. Пару дней я не играл ни с кем уровня Янника, поэтому было приятно наконец-то выигрывать побольше очков.

Вчера мы с ним потренировались, и он опять буквально за 15 минут повел 4:0 в первом сете. Я подумал: «Что-то здесь не так». Но потом я смог немного отыграться.

Его не воспринимаешь как грунтовика, потому что он успешен на других покрытиях и не играет высокими мячами с топспином. Но это не значит, что он не умеет хорошо играть на грунте.

Мне кажется, если ты хорошо двигаешься и способен сильно пробивать даже из обороны, то это очень усложняет жизнь сопернику. Если в нашем матче я пытался открывать корт, он все равно добегал и мощно пробивал в ответ. Если я пробовал играть выше и с сильным вращением, он играл по восходящему мячу и почти не ошибался.

Мне кажется, на грунте соперника больше всего выбивает из колеи, когда видно, что ты можешь стабильно играть либо с сильным вращением, либо мощно и почти не ошибаться. Если ты хорошо двигаешься, соперник думает: «Я не могу его перебить, не могу забить виннерс».

У меня почти не было возможности выстраивать розыгрыши, потому что на меня с обеих сторон сыпались его удары.

Возможно, мне стоит играть на грунте более плоско, не всегда ждать, пока мяч опустится, а почаще входить в корт, играть по восходящему мячу, чуть больше рисковать. Он показал, что такое возможно, даже несмотря на высокий отскок и медленное покрытие», – сказал Рууд на пресс-конференции.

Страшный, просто страшный Синнер. В 4-м матче после бана уничтожил главного грунтовика топ-10