Рыбакина одержала 50-ю победу в сезоне
Елена Рыбакина обыграла Айлу Томлянович в четвертьфинале турнира в Нинбо.
Матч закончился со счетом 6:2, 6:0.
Рыбакина вышла в седьмой полуфинал в сезоне и одержала 50-ю победу.
В полуфинале она сыграет с Жасмин Паолини. Итальянка ведет в личке – 3:2. Последний раз они встречались на итоговом турнире WTA в 2024 году – тогда победила Паолини.
На данный момент итальянка занимает восьмое место в чемпионской гонке, казахстанка – девятое.
