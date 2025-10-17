0

Рыбакина одержала 50-ю победу в сезоне

Елена Рыбакина обыграла Айлу Томлянович в четвертьфинале турнира в Нинбо.

Матч закончился со счетом 6:2, 6:0.

Рыбакина вышла в седьмой полуфинал в сезоне и одержала 50-ю победу.

В полуфинале она сыграет с Жасмин Паолини. Итальянка ведет в личке – 3:2. Последний раз они встречались на итоговом турнире WTA в 2024 году – тогда победила Паолини.

На данный момент итальянка занимает восьмое место в чемпионской гонке, казахстанка – девятое.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
