Зверев о доминировании Синнера и Алькараса: «Мы не можем просто сидеть и смотреть, как на протяжении следующих десяти лет они будут выигрывать все турниры»

Александр Зверев хочет составить конкуренцию Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу.

– В конце прошлого года ты говорил о желании выиграть «Шлем» в этом сезоне. Это все еще твоя цель?

– В этом году главное – здоровье, потому что турниры «Большого шлема» уже закончились. В конце концов, я все еще третий в мире. Есть Янник и Карлос , которые сейчас находятся на голову выше нас и всех остальных. Они гораздо сильнее, чем мы, но думаю, что Фриц , я, Джокович и еще некоторые игроки, например, Дрэйпер …

Я считаю, что мы не можем просто сидеть и смотреть, как на протяжении следующих десяти лет Янник и Карлос будут выигрывать все турниры. Мы должны с ними конкурировать. Но повторю, сейчас я не думаю об этом. Главное – здоровье».