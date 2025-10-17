Зверев о доминировании Синнера и Алькараса: «Мы не можем просто сидеть и смотреть, как на протяжении следующих десяти лет они будут выигрывать все турниры»
Александр Зверев хочет составить конкуренцию Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу.
– В конце прошлого года ты говорил о желании выиграть «Шлем» в этом сезоне. Это все еще твоя цель?
– В этом году главное – здоровье, потому что турниры «Большого шлема» уже закончились. В конце концов, я все еще третий в мире. Есть Янник и Карлос, которые сейчас находятся на голову выше нас и всех остальных. Они гораздо сильнее, чем мы, но думаю, что Фриц, я, Джокович и еще некоторые игроки, например, Дрэйпер…
Я считаю, что мы не можем просто сидеть и смотреть, как на протяжении следующих десяти лет Янник и Карлос будут выигрывать все турниры. Мы должны с ними конкурировать. Но повторю, сейчас я не думаю об этом. Главное – здоровье».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ubitennis.com
