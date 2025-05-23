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Синнер о том, что Надаль поддержал его после дисквалификации: «Рафа знает, какой я человек. Я это очень ценю»

Янник Синнер отреагировал на слова поддержки Рафаэля Надаля.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» заявил, что уверен в невиновности Синнера.

Напомним, первую ракетку мира по соглашению с WADA отстранили на три месяца за клостебол, обнаруженный в допинг-пробе в марте 2024-го. Дисквалификация истекла 4 мая.

– Надаль знает, какой я человек. Мне было очень приятно получить поддержку от такой значимой фигуры в нашем спорте и в целом в мире. Он сильно помог мне морально, я это очень ценю, ведь он невероятно искренний человек.

– Один из главных моментов турнира – церемония в честь Надаля. Почему он был так силен на грунте?

– Думаю, ответ очевиден, правда? Тут особо нечего добавить. Самый успешный игрок на этом покрытии, без вопросов. Невероятное движение по корту, идеальная позиция, мощное вращение, физическая форма – он всегда был на высоте. Много факторов совпало. Но главное – его ментальная сила и умение разбирать каждую ситуацию на корте. Он знает центральный корт лучше всех.

Он заслуживает грандиозной церемонии не только за то, какой он игрок, но и за то, как он вел себя на корте. Он дал нам так много. Особенно для нашего поколения и тех, кто младше, для кого он был примером. Он показал, что возможно быть скромным и при этом успешным теннисистом. Мне повезло узнать его чуть ближе, потренироваться с ним. Он такой, каким вы его видите – вообще не притворяется. Потрясающий человек, пример для всех нас. Нам всем повезло жить в эту эпоху – видеть Рафу, Роджера, Новака… Это невероятно. Я чувствую себя счастливчиком, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Рейтинг силы грунтовиков перед «Ролан Гаррос»

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoЯнник Синнер
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