Роддик назвал четырех величайших теннисисток в истории
Экс-первая ракетка мира Энди Роддик назвал лучших теннисисток за все время.
«Нужно разделять мужской и женский теннис. Лучшие три теннисистки в истории, на мой взгляд… хотя нет, пусть будет четыре!
Крис Эверт, Мартина [Навратилова], Штеффи [Граф] и Серена [Уильямс]», – сказал Роддик в подкасте Armchair Expert.
Серена Уильямс – величайшая в истории?
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Armchair Expert
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости