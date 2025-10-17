Роддик назвал четырех величайших теннисисток в истории

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик назвал лучших теннисисток за все время.

«Нужно разделять мужской и женский теннис. Лучшие три теннисистки в истории, на мой взгляд… хотя нет, пусть будет четыре!

Крис Эверт , Мартина [Навратилова ], Штеффи [Граф ] и Серена [Уильямс]», – сказал Роддик в подкасте Armchair Expert.

