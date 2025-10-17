3

Роддик назвал четырех величайших теннисисток в истории

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик назвал лучших теннисисток за все время.

«Нужно разделять мужской и женский теннис. Лучшие три теннисистки в истории, на мой взгляд… хотя нет, пусть будет четыре!

Крис Эверт, Мартина [Навратилова], Штеффи [Граф] и Серена [Уильямс]», – сказал Роддик в подкасте Armchair Expert.

Серена Уильямс – величайшая в истории?

Кто выиграл больше титулов, чем Джокович?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Armchair Expert
logoШтеффи Граф
logoЭнди Роддик
logoСерена Уильямс
logoATP
logoКрис Эверт
logoWTA
logoМартина Навратилова
