Соболенко о том, что съела плохо прожаренный стейк перед четвертьфиналом РГ-2024: «Урок усвоен, такого больше не будет»

Арина Соболенко поделилась настроем перед стартом «Ролан Гаррос».

Белоруска ответила на вопросы журналистов на пресс-конференции в Париже.

– Вы сейчас ощущаете себя сильнее всего на грунте, чем когда бы то ни было в карьере?

– Сто процентов. У меня на грунте самый сильный сезон, я уверена в том, какую игру могу на грунте показывать, результаты есть. Так что да, я чувствую себя сильнее всего.

– Прошлый раз вы проиграли в четвертьфинале [Мирре Андреевой], когда плохо себя чувствовали. Как вы сейчас об этом вспоминаете?

– Я точно не буду больше такого есть перед матчем, урок усвоен (Соболенко съела плохо прожаренный стейк накануне – Спортс’‘). В целом мы в команде немного изменили подход к питанию, тот случай тоже повлиял.

Я была уверена еще в прошлом году, что готова доходить до самых решающих матчей здесь, но мое тело думало иначе. Но теперь я мотивирована точно еще больше, чем тогда.

Я чувствую, что у меня как будто мишень на спине. Я наслаждаюсь тем, что иду первой в рейтинге. Когда доходит до решающих матчей, ключевых моментов, мне всегда интересно: ну давай посмотрим, кто лучше готов играть под таким давлением, – приводит слова Соболенко корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

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