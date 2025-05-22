Андреева о фото в футболке с портретом Соболенко: «Она сказала, что не будет со мной тренироваться, если я ее не надену»
Мирра Андреева с юмором прокомментировала совместное фото с Ариной Соболенко.
Соболенко выложила фото с тренировки на «Ролан Гаррос», где они стоят в футболках Nike с ее портретом.
Андреева репостнула и написала: «Она сказала, что не будет со мной тренироваться, если я ее не надену 🥲».
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Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Андреевой
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