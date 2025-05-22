Андреева о фото в футболке с портретом Соболенко: «Она сказала, что не будет со мной тренироваться, если я ее не надену»

Мирра Андреева с юмором прокомментировала совместное фото с Ариной Соболенко.

Соболенко выложила фото с тренировки на «Ролан Гаррос », где они стоят в футболках Nike с ее портретом.

Андреева репостнула и написала: «Она сказала, что не будет со мной тренироваться, если я ее не надену 🥲».

Мирре повезло, у Медведева – перспективная жесть. Быстрые итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»