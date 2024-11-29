Фернандо Винсенте: «Я уже звал Сафина в команду Рублева, но у него есть своя жизнь»

Фернандо Винсенте рассказал о психологическом состоянии Андрея Рублева.

– Мы говорим о Рублеве и его ментальном состоянии каждый год. Есть хоть какой-то способ улучшить этот аспект?

– Мы перепробовали очень много психологов (смеется). Сейчас у нас есть один парень ― американец, который работает с Андреем с Цинциннати. Он пытается научить Рублева, как работать с собой между розыгрышами, во время смены сторон и так далее. В конце сезона это начало приносить плоды. Раньше Андрей мог расколошматить ракетку уже во втором гейме.

Кстати, очень сильно помогает и Марат Сафин. Он часто приезжает к нам в лагерь, мы постоянно обсуждаем, почему Рублев себя так ведет, ведь Марату есть что рассказать, потому что он сам был таким на корте. Марат и Андрей много беседует о жизни, семье ― это всегда помогает. Рублеву легче, когда он осознаёт, что даже такой игрок, как Сафин, имел схожие с ним проблемы.

Марат говорит: главное, чтобы Андрей осознавал после каждого матча, что он сделал все, что от него зависело. Что был лучшей версией себя, а не терял контроль.

– Может, пора позвать Сафина в команду, чтобы он ездил на турниры с Андреем?

– Пора! Я ему уже это предлагал, но у Марата есть своя жизнь, поэтому он пока отказывается. Однако временами я прошу Сафина позвонить Андрею во время турнира, чтобы он помог ему своим мнением.

– Вы пытались понять природу ментальных проблем Андрея?

– Я работаю с Андреем уже девять лет. Понимаю ментальность русских. Вы редко бываете довольны достигнутым, часто грустите. Многие эти вещи я прошу Сафина объяснить Андрею, чтобы он тоже понимал, откуда это идёт.

– Андрей говорил, что был в депрессии после Уимблдона.

– Да, в очень глубокой. Мы пытались быть рядом, поддерживать его, три раза в неделю ходили к психологу, где разговоры были о том, чтобы Рублев вспомнил, где он был, когда все начиналось, и до каких высот сумел добраться.

Это нормальная ситуация. Как тренер я тоже сталкиваюсь с большим количеством проблем в течение года – семья, дети, другие проблемы. Но в итоге мы закончили год на хорошей позиции и с большими надеждами смотрим в следующий сезон, – рассказал Винсенте в интервью «Чемпионату».