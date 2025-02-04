Рублев о помощи Сафина: «У меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь его, не задалбывать»

Андрей Рублев высказался о помощи Марата Сафина.

– Ты говорил с Маратом Сафиным, сказал, что он помог. Были мысли пригласить его в команду или пока ситуационно созваниваешься с ним?

– Сейчас это более спонтанно. Раньше до пандемии мы намного больше общались. Просто у меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь, не беспокоить. Чтобы он знал, что мы на связи, но не задалбывать.

– Динара [Сафина] сказала, что Марат готов стать консультантом.

– Я буду этому рад. Было бы супер, – сказал Рублев в интервью Анне Чакветадзе.