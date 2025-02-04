Рублев о помощи Сафина: «У меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь его, не задалбывать»
Андрей Рублев высказался о помощи Марата Сафина.
– Ты говорил с Маратом Сафиным, сказал, что он помог. Были мысли пригласить его в команду или пока ситуационно созваниваешься с ним?
– Сейчас это более спонтанно. Раньше до пандемии мы намного больше общались. Просто у меня отношение к Марату как к чему-то дорогому, хрустальному. Хочется беречь, не беспокоить. Чтобы он знал, что мы на связи, но не задалбывать.
– Динара [Сафина] сказала, что Марат готов стать консультантом.
– Я буду этому рад. Было бы супер, – сказал Рублев в интервью Анне Чакветадзе.
Опубликовала: Любовь Энина
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