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Андрей Рублев: «Сафин помог мне понять себя. Сейчас я не счастлив, но мне и не плохо. По крайней мере, я нашел точку опоры»

Андрей Рублев рассказал о проблемах, с которыми столкнулся несколько лет назад.

«Я просто зациклился, запутался в себе на несколько лет, не видел пути, не понимал, что делать, зачем. Может, прозвучит немного драматично, но не видел причины или смысла жить таким образом. Я был совершенно потерян. Одно дело, когда это длится месяц, два, три, ладно, может, тебе еще хватит терпения, но, когда это длится год, два, три, четыре, пять, продолжается много лет, в какой-то момент кажется, что ты уже не можешь этого выносить.

Как если бы у тебя сначала заболел палец, но боль все больше и больше разрасталась – и вот ты уже готов отрубить всю руку. Я так себя чувствовал, начал принимать антидепрессанты, но спустя год приема понял, что... Поначалу казалось, что они немного помогают, но потом – ничего. Спустя какое-то время я понял, что хуже не становится, но происходит что-то странное. Мне еще больше не нравилось то, что я чувствовал. Поэтому я перестал их принимать.

А потом Марат [Сафин] помог мне понять себя или, скажем так, присмотреться к себе. И это было в каком-то смысле перезапуском, толчком от самого дна, после которого я, по крайней мере, постепенно начал и продолжаю идти в верном направлении. Как я уже говорил в начале года, я не счастлив, мне не хорошо и не плохо, но я больше не испытываю стресса, тревоги, скажем так, у меня нет депрессии. Я просто в нейтральном состоянии: я не счастлив, но мне и не плохо. По крайней мере, я нашел точку опоры. И это в каком-то смысле новое начало».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @ReemAbulleil
logoATP
logoАндрей Рублев
logoМарат Сафин
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