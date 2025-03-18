Кафельников об Андреевой: «Некорректно сравнивать ее с Шараповой. Не вижу в ней новую Марию – я вижу новую Мирру Андрееву»
В финале 17-летняя россиянка обыграла Арину Соболенко 2:6, 6:4, 6:3. Она выиграла второй тысячник подряд.
«Победа Андреевой над первой ракеткой мира связана с тем, что ее организм растет и крепнет. Для нее сейчас самое главное – физическое состояние. То, что было даже полгода назад, и ее нынешняя форма – это несравнимо. В физическом плане она очень прибавила, и именно за счет этого теперь играет на уровне с ведущими теннисистками мира.
Не готов давать ей советы на будущее – все-таки у нее есть свой тренер. Хочу также сказать, что некорректно сравнивать ее с Шараповой. Не вижу в ней новую Марию – я вижу новую Мирру Андрееву», – цитирует Кафельникова РИА Новости.
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