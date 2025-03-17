Турсунов о Мирре Андреевой: «WTA-версия Медведева – троллит своей игрой, разваливает и обороняется»

Дмитрий Турсунов объяснил, чем Мирра Андреева похожа на Даниила Медведева.

Ранее 17-летняя россиянка в финале в Индиан-Уэллс она обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3). Она выиграла второй тысячник подряд.

«Мирра – чемпион! Честно, сложно понять как, но это факт.

Я достоин целого ведра лимонов !!!

Посмотрел несколько последних геймов, и что сильно бросилось в глаза – это резачки с обоих сторон. Насколько они эффективны на WTA сложно переоценить. Двигается хорошо – [она] одна из немногих, кто скользит и умеет при этом направлять удары.

Конечно, стала помощнее за последние 12 месяцев. Плотненькая подача и т.д., но чтобы сносить всю десятку – это все равно неожиданно. Мирра сейчас играет так, как должна была играть Коко [Гауфф] последние несколько лет. Вроде простой рецепт, но Мирра почему-то одна из немногих, кто этого придерживается.

Огромное количество невынужденных со стороны соперниц тоже слегка удивляет, но если это работает, то почему бы и нет. Всегда складывается впечатление, что Мирра хорошо понимает, как не мешать своим соперницам разваливаться по ходу матча. Немного как WTA-версия Дани Медведева – троллит своей игрой, разваливает и обороняется.

Интересно посмотреть, как будут адаптироваться звезды под новую реальность и как долго Мирра будет доминировать своей стабильностью, ну а пока, поздравления! Мирра – заслуженная чемпионка!», – написал Турсунов в телеграм-канале.