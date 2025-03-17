Мирра Андреева: «Понятия не имею, какое у меня любимое покрытие. Мне нравятся все»

Мирра Андреева ответила, какое покрытие ей нравится больше всего.

Она взяла второй титул «тысячника» подряд – в Индиан Уэллс 17-летняя россиянка обыграла в финале Арину Соболенко (2:6, 6:4, 6:3).

– Вы выиграли два крупных титула на харде. Какое покрытие вы считаете для себя лучшим? Хард или грунт?

– Понятия не имею, какое у меня любимое покрытие. Мне нравится играть на грунте, на харде, на траве. Так что могу сказать, что все три покрытия мои любимые. Мне все нравятся.

– Когда вы не чувствуете себя на 100% физически, вы можете быть включенной на 100% ментально. Почувствовали ли вы, что сегодня это сделали? И если да, то как?

– Не могу сказать, что я чувствовала себя не на 100% физически. Ну, может и не на 100, особенно в первом сете, но мне удалось сохранить позитивный настрой, и это помогло стать немного более активной и агрессивной.

Может, первый сет я провела и не очень хорошо, но и она, конечно, играла великолепно. Я мало что могла с этим сделать. Так что да, в первом сете я не чувствовала себя на 100%, но в то же время я просто старалась сражаться и преодолевать. И потом в конце все сошлось.