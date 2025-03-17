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Мирра Андреева после победы в Индиан-Уэллс: «Не сказала бы, что пожертвовала многим, чтобы быть здесь»

Мирра Андреева не считает, что многим пожертвовала ради результатов.

17-летняя россиянка выиграла два тысячника подряд.

– Если кто-то, как вы, покинет дом, переедет во Францию ради тренировок, то его можно будет воспринимать как человека, который пожертвовал многим ради тенниса. Считаете ли вы сами так? Считаете ли вы, что пожертвовали многим, чтобы стать молодой чемпионкой?

– Думаю, что, конечно, мои родители сделали очень много, но я бы не сказала, что я многим пожертвовала. Конечно, я упорно работаю каждый день, и мы все стараемся прибавить и стать лучше. Это непросто, но никто и не говорил, что будет легко.

Не сказала бы, что пожертвовала многим, чтобы быть здесь. Думаю, все, что я могу – сказать спасибо, большое спасибо родителям, потому что они многое сделали, когда мы [с Эрикой] начали играть в теннис.

На старте очень важно иметь родителей, которые верят в тебя и поддерживают. А наши родители такими и были. Поэтому сейчас, когда я вспоминаю, что мы делали в начале моей карьеры, я бы не сказал, что мы многим жертвовали, – рассказала Андреева на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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logoWTA
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