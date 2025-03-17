Соболенко после поражения от Андреевой: «Я уже хочу реванш»
Белоруска уступила 17-летней россиянке в финале турнира в Индиан-Уэллс 6:2, 4:6, 3:6.
– После вашей победы над Киз кто-то сказал, что она дернула тигра за хвост. Вам не кажется, что Мирра сейчас сделала именно это?
– Да-да-да! Я уже хочу реванш. Возможно, она совершила большую ошибку прямо сейчас, но это нормально. Я позволю ей насладиться этим прекрасным трофеем (улыбается).
Нет, я шучу. Я не хочу так говорить. Но, конечно, в следующем матче я выйду и буду бороться еще сильнее. И позабочусь о том, чтобы не совершить ту же ошибку, что и сегодня, – сказала Соболенко на пресс-конференции.
Мирра разгромно отлетала от Соболенко и чуть не плакала. Как она переломила матч?
👑 Мирра Андреева – королева в Индиан-Уэллс! Переборола Соболенко в финале
Мирра Андреева – лучшая теннисистка мира прямо сейчас
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