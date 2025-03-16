Соболенко – Андреевой: «Видеть твой успех – невероятно. Мы еще встретимся на корте, и, наверное, все кончится не в твою пользу»
Она уступила Мирре Андреевой 6:2, 4:6, 3:6.
«У меня в отношениях с этим турниром и любовь, и ненависть.
Я поставлю этот трофей на тот, который у меня уже есть. И получится по размеру как чемпионский.
Мирра, поздравляю тебя с победой. Отличный турнир, отличный теннис. Поздравляю, что у тебя отличная команда. Если бы у меня в твоем возрасте была такая команда, я бы, наверное, сейчас была более сильной теннисисткой.
Нет, не смотрите на мою команду. Сейчас у меня лучшая команда. Я про прошлое, когда не могла найти правильного тренера.
Видеть твой успех – невероятно. Мы еще встретимся на корте, и, наверное, все кончится не в твою пользу (смеется)», – сказала Соболенко на церемонии награждения.
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