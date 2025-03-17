Соболенко о том, удивила ли ее игра Андреевой: «Не особо. Я сама себя обыграла»

Арина Соболенко прокомментировала поражение от Мирры Андреевой в Индиан-Уэллс.

Она уступила россиянке 6:2, 4:6, 3:6.

– Отличное выступление. Она вас сегодня как-то удивила?

– Нет, не особо. Честно говоря, я сама себя обыграла. Допустила много невынужденных в важные моменты, просто позволила ей сыграть немного лучше.

Поначалу все складывалось в мою пользу, а потом я просто допустила несколько ошибок. И она поверила в себя. После этого я начала играть намного хуже. Я пыталась нащупать ритм, но в этот раз не получилось.

Наверное, иногда ты концентрируешься не на тех вещах. Например, сегодня я была слишком зла на саму себя, потому что не должна была так заканчивать.

Мне просто нужно было развернуть эту агрессию в другую сторону, вместо того, чтобы быть чересчур строгой к себе. Так что мне было все равно на то, что она делала. Я знала, что она будет делать, и ничто меня не удивило. Мне нужно лучше управлять гневом, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

👑 Мирра Андреева – королева в Индиан-Уэллс! Переборола Соболенко в финале

Мирра Андреева – лучшая теннисистка мира прямо сейчас