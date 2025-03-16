Мирра Андреева заработала за победу в Индиан-Уэллс 1,1 млн долларов

Мирра Андреева стала чемпионкой тысячника в Индиан-Уэллс.

За титул в Калифорнии она заработает 1 127 500 долларов.

Таким образом, ее призовые за сезон составят 2,2 млн долларов, а за карьеру – 4,9 млн долларов.

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