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Кузнецова о Мирре Андреевой: «Когда сравниваю себя с ней в ее возрасте, понимаю, что новое поколение гораздо мудрее, осознаннее, чем мы были в 17»

Светлана Кузнецова высказалась о том, что Мирра Андреева работает с психологом.

– Очень здорово, что она работает с психологом. На высоком уровне это просто необходимо. Мне нравится, что она старается развиваться во всех аспектах – не только в теннисном плане, но и в психологическом. Мы знаем, что ментальная составляющая в спорте играет огромную роль.

– У Мирры уже серьезные достижения в таком молодом возрасте. Как думаешь, сможет ли она в будущем стать первой ракеткой мира?

– Сложно сказать. Конечно, мы все верим, надеемся, поддерживаем ее. Но ей еще нужно прибавлять. В чем именно? Да, наверное, во всем. Но ей всего 17, она еще растет. Когда я сравниваю себя с ней в этом возрасте, понимаю, что новое поколение гораздо мудрее, осознаннее, чем мы были в 17 лет. Я, например, выиграла US Open только в 19. Сейчас молодежь развивается быстрее.

– Как оцениваешь их сотрудничество с Кончитой Мартинес?

– Мне очень нравится, что Мирра работает с Кончитой. Я вижу, над чем они трудятся, и это очень заметно. Особенно работа ног. Я сама делала эти упражнения, поэтому понимаю, как это влияет на игру. Видно, как Мирра теперь подходит к мячу, как двигается. Она очень легкая, хорошо сдерживает мощные удары.

Кончита ей очень подходит. Она невероятный тренер, спокойный, лаконичный, но при этом дает правильные установки. Дай Бог, чтобы они продолжали работать вместе. У Мирры еще столько аспектов игры, где можно прибавить, а она уже в десятке мира. Так что только вперед, только работать. И, конечно же, удачи! – сказала Кузнецова в интервью телеграм-каналу «Лучший теннисный подкаст».

Я боялся, что Мирру переоценивают. Теперь не страшно

Мирра неудержима! Сняла корону со Швентек и вышла во второй финал тысячника подряд

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст»
logoBNP Paribas Open
logoМирра Андреева
logoWTA
logoКончита Мартинес
logoСветлана Кузнецова
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