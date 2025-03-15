Мирра Андреева о работе со спортивным психологом: «Я чувствую, что серьезно прибавила. Это придает мне очень много сил и уверенности»
Мирра Андреева рассказала, как ей помогает работа со спортивным психологом.
– Как вы работаете вне корта над ментальной частью игры?
– Я работаю со спортивным психологом начиная с [серии турниров в] Австралии. В Австралии я думала: «Ну, окей». А вот начиная с турниров в Дохе, в Дубае я чувствую, что серьезно прибавила, что я становлюсь сильнее. Я ментально стабильна, я знаю, что делать, и всегда стараюсь оставаться позитивной. Это придает мне очень много сил и уверенности, и это сказывается на моем теннисе.
Так что, думаю, мы хорошо работаем и делаем все правильно. Я рада, что у меня есть такая команда.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @TennisChannel
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