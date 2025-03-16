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Кузнецова о женском финале в Индиан-Уэллс: «Все давление будет на Соболенко, она сейчас в определенном голоде»

Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от женского финала в Индиан-Уэллс.

17-летняя Мирра Андреева сыграет с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Как ты оцениваешь ситуацию перед матчем? Кто будет находиться под давлением?

– Я думаю, что все давление будет на Арине, она сейчас в определенном голоде, потому что для нее сезон начался не так, как она ожидала, не было желаемых результатов. Сейчас она возвращается в форму, находит свою игру, и для нее очень важно сегодня победить.

– В прошлом году Мирра уже обыгрывала Арину. Как тебе кажется, насколько она изменилась с тех пор?

– Я жду очень интересный матч, потому что Мирра уже выигрывала на «Ролан Гаррос». Я тогда смотрела этот матч и казалось, что Арина сыграла не лучшим образом. Но сейчас Мирра – совсем другая. Видно, какой колоссальный прогресс она сделала за год. Я читала ее интервью, где она говорила, что уделили большое внимание физической подготовке. Она быстро передвигается по корту. Ее подача стала гораздо лучше.

– Как оцениваешь шансы?

– Конечно, фаворит все равно Арина, но Мирре нечего терять. Она может выйти на корт свободной, играть без давления, и я жду действительно классного матча. Просто хочется увидеть хорошую, красивую игру. Ну и, конечно, я буду болеть за Мирру, – сказала Кузнецова в интервью телеграм-каналу «Лучший теннисный подкаст».

Я боялся, что Мирру переоценивают. Теперь не страшно

Мирра неудержима! Сняла корону со Швентек и вышла во второй финал тысячника подряд

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: телеграм-канал «Лучший теннисный подкаст»
logoМирра Андреева
logoАрина Соболенко
logoСветлана Кузнецова
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