Алькарас о стабильности: «Я приближаюсь к желаемому уровню, но иногда все еще случаются спады»
«Я над этим работаю. Думаю, это одна из самых сложных вещей в теннисе.
Ты играешь целый год почти без остановок – получается, 16, 17, 18 турниров в год. Это где-то 80 матчей за год.
Так что сохранять хороший уровень во всех этих матчах – одна из самых сложных задач. Я очень хочу показывать свой лучший теннис или близкий к этому уровень в каждом матче, на каждом турнире.
Иногда я сам забываю, что мне 21 год. Мне нужно напоминать себе, что я еще молодой и что мне над многим надо работать. В том числе над стабильностью.
Мне кажется, я становлюсь лучше, взрослею. Я приближаюсь к желаемому уровню, но иногда все еще случаются спады.
Так что мне нужно об этом подумать и продолжать работать и двигаться вперед. Надеюсь, скоро я смогу стать гораздо лучше», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
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