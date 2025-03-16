Алькарас о стабильности: «Я приближаюсь к желаемому уровню, но иногда все еще случаются спады»

Карлос Алькарас рассказал, как работает над стабильностью.

«Я над этим работаю. Думаю, это одна из самых сложных вещей в теннисе.

Ты играешь целый год почти без остановок – получается, 16, 17, 18 турниров в год. Это где-то 80 матчей за год.

Так что сохранять хороший уровень во всех этих матчах – одна из самых сложных задач. Я очень хочу показывать свой лучший теннис или близкий к этому уровень в каждом матче, на каждом турнире.

Иногда я сам забываю, что мне 21 год. Мне нужно напоминать себе, что я еще молодой и что мне над многим надо работать. В том числе над стабильностью.

Мне кажется, я становлюсь лучше, взрослею. Я приближаюсь к желаемому уровню, но иногда все еще случаются спады.

Так что мне нужно об этом подумать и продолжать работать и двигаться вперед. Надеюсь, скоро я смогу стать гораздо лучше», – сказал Алькарас на пресс-конференции.