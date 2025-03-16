Алькарас – Дрэйперу после поражения в 1/2 Индиан-Уэллс: «Жду не дождусь реванша»

Карлос Алькарас и Джек Дрэйпер поддержали друг друга после матча в Индиан-Уэллс.

Британец обыграл испанца в полуфинале – 6:1, 0:6, 6:4. Алькарас до этого дважды подряд выиграл в Индиан-Уэллс титул, у него была серия из 16 подряд побед на этом турнире.

«Огромный респект Карлосу. Жду еще много таких сражений!!» – написал Дрэйпер в инстаграме.

Алькарас ответил в комментариях: «Жду не дождусь реванша! Удачи в финале! 🙏🏽».