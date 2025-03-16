Алькарас после поражения от Дрэйпера: «У меня не получилось подойти к матчу в наилучшем состоянии – потому я нервничал весь день»

Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Джека Дрэйпера в Индиан-Уэллс.

Он проиграл британцу 1:6, 6:0, 4:6. Прервалась его серия из 16 побед на калифорнийском «Мастерсе».

– Мы видели вас по телевизору перед началом матча. Вы разминались на велосипеде и долго разговаривали с Хуаном Карлосом. Это такая стратегия или вас что-то беспокоило перед матчем?

– Для меня сегодня был трудный день. Я плохо тренировался. Не чувствовал себя хорошо на корте.

Я много ошибался на разминке, не чувствовал удары. Я был немного зол на себя из-за этого, поэтому разговаривал с Хуаном Карлосом, когда крутил педали.

Как я уже сказал, у меня не получилось подойти к матчу в наилучшем состоянии – потому я нервничал весь день и на тренировке перед игрой. Думаю, это повлияло на матч, – сказал Алькарас на пресс-конференции.