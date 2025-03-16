Алькарас после поражения от Дрэйпера: «У меня не получилось подойти к матчу в наилучшем состоянии – потому я нервничал весь день»
Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Джека Дрэйпера в Индиан-Уэллс.
Он проиграл британцу 1:6, 6:0, 4:6. Прервалась его серия из 16 побед на калифорнийском «Мастерсе».
– Мы видели вас по телевизору перед началом матча. Вы разминались на велосипеде и долго разговаривали с Хуаном Карлосом. Это такая стратегия или вас что-то беспокоило перед матчем?
– Для меня сегодня был трудный день. Я плохо тренировался. Не чувствовал себя хорошо на корте.
Я много ошибался на разминке, не чувствовал удары. Я был немного зол на себя из-за этого, поэтому разговаривал с Хуаном Карлосом, когда крутил педали.
Как я уже сказал, у меня не получилось подойти к матчу в наилучшем состоянии – потому я нервничал весь день и на тренировке перед игрой. Думаю, это повлияло на матч, – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости