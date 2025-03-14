Карлос Алькарас: «В будущем Дрэйпер будет одним из самых сложных соперников в туре»

Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча против Джека Дрэйпера.

– В прошлом году Джек обыграл вас в Queen’s Club. Почему вам было сложно с ним тогда и что делает его потенциально сложным соперником здесь?

– Он хорошо держит темп, у него отличные удары. Мне кажется, его стиль игры вполне подходит для этих условий. Его форхенд с топ-спином резко отскакивает, он мощно подает.

В двух наших матчах он травмировался, в прошлый раз – недавно в Австралии (Дрэйпер снялся с матчей против Алькараса в Индиан-Уэллс в 2023-м и на Australian Open в этом году – Спортс’’). Я рад снова с ним сыграть.

Мне кажется, он сейчас в очень хорошей форме. Он амбициозен и всегда борется. Поэтому с ним очень сложно. Я уверен, что в будущем или в следующем году он будет одним из самых сложных соперников в туре.

Я рад разделить с ним такие моменты. Думаю, матч получится интересным и для нас, и для зрителей.

– Вы собирались потренироваться с Джеком в декабре. Пригласили его в Испанию, но он не смог приехать из-за травмы. Почему вы выбрали именно его? Как вы выбираете партнера для предсезонки? За уровень игры? Потому что он нравится вам как человек?

– Если честно, во время предсезонки с Хуаном Карлосом [Ферреро, тренером] общались несколько игроков, они хотели приехать в академию или туда, где мы тренируемся, и Джек был одним из них. Я очень рад, что многие связываются с Хуаном Карлосом, чтобы поехать в Испанию и со мной потренироваться.

Это хороший способ подготовиться к сезону. Джек в итоге не смог приехать из-за травмы. Я надеялся потренироваться с ним неделю-полторы.

Но да, он отличный парень и за пределами корта, поэтому с ним легко общаться или тренироваться, он игрок высокого уровня, большой профессионал. За пределами корта он всегда все делает правильно, поэтому он один из тех, с кем приятно тренироваться, – сказал Алькарас на пресс-конференции.