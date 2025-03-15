Дрэйпер о переходном моменте в карьере: «Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать»

Джек Дрэйпер рассказал, как поменялось его отношение к теннису.

– Около двух лет вы периодически сталкивались с травмами, которые мешали вам прогрессировать. Что, на ваш взгляд, помогло вам хорошо себя чувствовать? Может быть, ваше тело пришло в то состояние, когда оно готово выдерживать нагрузки профессионального тура?

– Причины были разные. В детстве я всегда был очень маленьким. Потом я сильно вырос, когда мне было 15, 16, 17 лет.

Я пережил много взлетов и падений, не только физических, но и психологических, пару раз не был уверен, что смогу продолжать. Очень сложно пробиться через «Фьючерсы» и «Челленджеры». Там сурово. Это не «Уимблдон», не Индиан-Уэллс, не путешествия в эти прекрасные места, когда все замечательно.

Ты едешь в одно место на три-четыре недели, и тебе очень одиноко. В детстве я представлял спорт совсем иначе.

Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать, чтобы достичь этого уровня.

Пару лет назад у меня было много травм, и я закрепился примерно 40-м в мире, но не до конца вкладывался. Я посмотрел на себя и подумал, что если я хочу добиться результатов, то должен пахать. Я буду готов ко всем взлетам и падениям. Буду смотреть вперед и сохранять позитивный настрой.

С тех пор у меня были очень продуктивные полтора года, и я доволен своим здоровьем. Мне комфортно и психологически, и физически. Я с нетерпением жду будущего, – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.