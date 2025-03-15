  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Дрэйпер о переходном моменте в карьере: «Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать»
0

Дрэйпер о переходном моменте в карьере: «Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать»

Джек Дрэйпер рассказал, как поменялось его отношение к теннису.

– Около двух лет вы периодически сталкивались с травмами, которые мешали вам прогрессировать. Что, на ваш взгляд, помогло вам хорошо себя чувствовать? Может быть, ваше тело пришло в то состояние, когда оно готово выдерживать нагрузки профессионального тура?

– Причины были разные. В детстве я всегда был очень маленьким. Потом я сильно вырос, когда мне было 15, 16, 17 лет.

Я пережил много взлетов и падений, не только физических, но и психологических, пару раз не был уверен, что смогу продолжать. Очень сложно пробиться через «Фьючерсы» и «Челленджеры». Там сурово. Это не «Уимблдон», не Индиан-Уэллс, не путешествия в эти прекрасные места, когда все замечательно.

Ты едешь в одно место на три-четыре недели, и тебе очень одиноко. В детстве я представлял спорт совсем иначе.

Важно было понять, что я не начну сразу же блистать и побеждать на «Уимблдоне». Придется долго работать, чтобы достичь этого уровня.

Пару лет назад у меня было много травм, и я закрепился примерно 40-м в мире, но не до конца вкладывался. Я посмотрел на себя и подумал, что если я хочу добиться результатов, то должен пахать. Я буду готов ко всем взлетам и падениям. Буду смотреть вперед и сохранять позитивный настрой.

С тех пор у меня были очень продуктивные полтора года, и я доволен своим здоровьем. Мне комфортно и психологически, и физически. Я с нетерпением жду будущего, – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
logoДжек Дрэйпер
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэйпер об успехе в Индиан-Уэллс: «Я просто тренируюсь, ем, играю в «Монополию», готовлюсь к матчу, выкладываюсь на корте»
7сегодня, 14:49
В полуфинале «Мастерса» впервые будет три игрока, родившихся в 2000-е
15сегодня, 07:08
Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
1сегодня, 02:00
Главные новости
Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Мирра Андреева сыграет со Швентек, Соболенко – с Киз
3720 минут назад
Медведев о Руне: «У него в арсенале есть все. Даже интересно, не мешает ли ему это, потому что широкий выбор иногда только запутывает»
4сегодня, 19:35
Бывшую 1377-ю ракетку ITF из России дисквалифицировали на год за нарушения теннисной антикоррупционной программы
сегодня, 17:50
Карлос Алькарас: «В будущем Дрэйпер будет одним из самых сложных соперников в туре»
1сегодня, 16:48
Дрэйпер об успехе в Индиан-Уэллс: «Я просто тренируюсь, ем, играю в «Монополию», готовлюсь к матчу, выкладываюсь на корте»
7сегодня, 14:49
Медведев об эмоциональном праздновании: «У меня подскочил адреналин. Я очень удивился, что выиграл на этом ударе»
10сегодня, 13:35
Киз о победной серии: «Годы трудностей, взлетов и падений привели меня к этому моменту»
1сегодня, 12:05
Карлос Алькарас: «Теннис – одинокий вид спорта. Мне повезло, что у меня большая команда и я могу брать на турниры семью»
4сегодня, 11:08
Соболенко о матче против Киз: «Очень рада этой возможности реванша»
1сегодня, 10:20
Медведев о победе над Фисом: «Я играл на 10 из 10. Не нервничал даже в третьем сете, когда он вел с брейком»
6сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
123 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1130 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15