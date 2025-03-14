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В полуфинале «Мастерса» впервые будет три игрока, родившихся в 2000-е

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс будет три полуфиналиста, родившихся в 2000-е.

Это Джек Дрэйпер (2001 г. р.), Хольгер Руне и Карлос Алькарас (оба – 2003 г. р.).

Четвертый полуфиналист Даниил Медведев родился в 1996-м.

Впервые в полуфинал «Мастерса» или «Большого шлема» вышли сразу три игрока, родившиеся в 2000-х.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @OptaAce
logoДаниил Медведев
logoКарлос Алькарас
logoХольгер Руне
logoBNP Paribas Open
logoATP
logoДжек Дрэйпер
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