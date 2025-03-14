В полуфинале «Мастерса» впервые будет три игрока, родившихся в 2000-е

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс будет три полуфиналиста, родившихся в 2000-е.

Это Джек Дрэйпер (2001 г. р.), Хольгер Руне и Карлос Алькарас (оба – 2003 г. р.). Четвертый полуфиналист Даниил Медведев родился в 1996-м. Впервые в полуфинал «Мастерса» или «Большого шлема» вышли сразу три игрока, родившиеся в 2000-х.