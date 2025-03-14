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Дрэйпер об успехе в Индиан-Уэллс: «Я просто тренируюсь, ем, играю в «Монополию», готовлюсь к матчу, выкладываюсь на корте»

Джек Дрэйпер высказался об удачном выступлении в Индиан-Уэллс.

Британец обыграл Бена Шелтона (6:4, 7:5) и вышел в полуфинал. Он начал сезон 15-й ракеткой мира, а по итогам турнира станет как минимум 11-м.

– Насколько вас мотивируют знаковые результаты: первый полуфинал «Мастерса», потенциальный дебют в топ-10, если выйдете в финал? Вы об этом думаете?

– Если честно, я вообще об этом не думаю. Даже не знаю. Можно было бы о многом подумать, но теннис – вид спорта, где нужно постоянно идти вперед. У нас один турнир за другим.

Отчасти это какое-то безумие. Поэтому я правда об этом не думаю. Я просто тренируюсь, ем, играю в «Монополию», готовлюсь к матчу, выкладываюсь на корте. Результат есть результат, и если я выигрываю, то здорово. Если нет, то на следующий день я возвращаюсь к работе.

Конечно, я очень рад. Я думал об этом в детстве, хотел попасть в топ-10 и далеко проходить на таких крупных турнирах, как этот.

Я не ставлю целей, потому что моя мечта сбывается, уже когда я играю на этих турнирах.

– Вы сказали, что никогда не бываете удовлетворены результатами. Это прекрасно, но вы не боитесь, что это будет на вас давить?

– Нет. Я часто думаю, правильно ли это. Я смотрю на лучших игроков мира, тем более, как я уже сказал, в таком виде спорта, как теннис, мы неустанно, ежедневно должны выходить и доказывать свою состоятельность. За год проходит много матчей, много турниров, и я считаю, что такой настрой на пользу и подходит для этого спорта, потому что у тебя не может быть выходных. Нужно постоянно идти вперед.

Одно из моих главных качеств – это то, что я выкладываюсь по полной. Выходя на корт, я изо всех сил бьюсь за каждое очко, и сейчас все сложилось. Мне кажется, настрой на борьбу – это еще один из факторов моего успеха, – сказал Дрэйпер на пресс-конференции.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Спортс’’
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