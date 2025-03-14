Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Мастерса»
Джек Дрэйпер вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс.
Он обыграл Бена Шелтона – 6:4, 7:5. Во втором сете британец отыгрался с 0:3.
Дрэйпер впервые вышел в полуфинал на «Мастерсе».
Он выиграл 8 из последних 9 матчей.
Дальше британец встретится с Карлосом Алькарасом или Франсиско Серундоло.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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