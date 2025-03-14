Дрэйпер впервые вышел в полуфинал «Мастерса»

Джек Дрэйпер вышел в полуфинал в Индиан-Уэллс.

Он обыграл Бена Шелтона – 6:4, 7:5. Во втором сете британец отыгрался с 0:3.

Дрэйпер впервые вышел в полуфинал на «Мастерсе».

Он выиграл 8 из последних 9 матчей.

Дальше британец встретится с Карлосом Алькарасом или Франсиско Серундоло.