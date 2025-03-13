Соболенко о том, что Швентек взяла бы ее с собой в пустыню: «Я с тобой, Ига, я с тобой. Мы выживем»
Пресс-служба турнира в Индиан-Уэллс попросила некоторых игроков ответить, с кем из коллег они хотели бы застрять в пустыне. Ига Швентек ответила: «Выберу Арину Соболенко, потому что она будет как тигрица. Она бы добывала еду, и мы были бы в безопасности».
– В соцсетях недавно вышло видео. Не знаю, видела ты или нет – там игроков спрашивают, с кем бы они были готовы оказаться в пустыне.
– Я с тобой, Ига, я с тобой. Мы выживем. Я добуду тебе еду, не переживай (смеется).
– Как ты думаешь, ты бы справилась в одиночку?
– Слушайте, я бы смогла и так, и так. Если бы не было еды, я бы, наверное, съела ее. Так что для нее это и хороший, и плохой вариант одновременно. Я бы сделала все, чтобы мы не были голодными и были в безопасности (смеется), – сказала Соболенко на пресс-конференции.
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