Соболенко о том, что Швентек взяла бы ее с собой в пустыню: «Я с тобой, Ига, я с тобой. Мы выживем»

Арина Соболенко заявила, что готова застрять в пустыне с Игой Швентек.

Пресс-служба турнира в Индиан-Уэллс попросила некоторых игроков ответить, с кем из коллег они хотели бы застрять в пустыне. Ига Швентек ответила: «Выберу Арину Соболенко, потому что она будет как тигрица. Она бы добывала еду, и мы были бы в безопасности».

– В соцсетях недавно вышло видео. Не знаю, видела ты или нет – там игроков спрашивают, с кем бы они были готовы оказаться в пустыне.

– Я с тобой, Ига, я с тобой. Мы выживем. Я добуду тебе еду, не переживай (смеется) .

– Как ты думаешь, ты бы справилась в одиночку?

– Слушайте, я бы смогла и так, и так. Если бы не было еды, я бы, наверное, съела ее. Так что для нее это и хороший, и плохой вариант одновременно. Я бы сделала все, чтобы мы не были голодными и были в безопасности (смеется) , – сказала Соболенко на пресс-конференции.