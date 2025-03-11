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Арина Соболенко: «На Ближнем Востоке я последние три года просто не могу эмоционально собраться после Австралии»

Арина Соболенко объяснила ранние вылеты на турнирах на Ближнем Востоке.

После финала Australian Open белоруска проиграла на «тысячнике» в Дохе в первом же матче, в Дубае – во втором.

– Сезон длинный – как совместить яркое выступление на больших турнирах и вот эту стабильность?

– На самом деле непросто. Иногда надо выбирать, что и где играть. На Ближнем Востоке я последние три года просто не могу эмоционально собраться. Я стараюсь, я надеюсь, что буду хорошо играть, что будет стабильность. Но каждый раз после такой эмоциональной Австралии, честно, просто не получается эмоционально, физически, да и по здоровью постоянно проседает все.

Это такой баланс – нужно хорошо работать и хорошо восстанавливаться. И помимо этого иметь еще какие-то вещи, которые просто приносят веселье, наслаждение. Просто что-то отдельно от тенниса, чтобы голова не кипела.

– Пусть голова не кипит.

– Сейчас начну философствовать (смеется). Ужасно, надо книжки больше читать, наверное, чтобы как-то формировать свои мысли, а то я начинаю. Я уже получаю вот эти комментарии: «Разговаривать не умеешь». Если кто-то сейчас надумает написать комментарии, идите лесом (смеется), – сказала первая ракетка мира в интервью «Больше!».

В Индиан-Уэллс Соболенко вышла в четвертый круг, где встретится с лаки-лузером Сонай Картал.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: ютуб-канал Больше!
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