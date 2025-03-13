Соболенко после разгрома Картал: «Я была бы не я, если бы немного не поматерилась после первого гейма»
Арина Соболенко прокомментировала победу над Сонай Картал в Индиан-Уэллс.
Она обыграла британку 6:1, 6:2 и вышла в четвертьфинал.
«Я была бы не я, если бы немного не поматерилась после первого гейма. Но мне нужно было начать сначала.
Она показала отличную игру, заставила меня бороться за каждый мяч. Я очень довольна победой – матч был непростым», – сказала Соболенко в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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