Соболенко после разгрома Картал: «Я была бы не я, если бы немного не поматерилась после первого гейма»

Арина Соболенко прокомментировала победу над Сонай Картал в Индиан-Уэллс.

Она обыграла британку 6:1, 6:2 и вышла в четвертьфинал.

«Я была бы не я, если бы немного не поматерилась после первого гейма. Но мне нужно было начать сначала.

Она показала отличную игру, заставила меня бороться за каждый мяч. Я очень довольна победой – матч был непростым», – сказала Соболенко в интервью на корте.