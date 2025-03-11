Соболенко о турнире в Индиан-Уэллс: «Кажется, будто ты дома вдали от него. Здесь все как в раю»

Арина Соболенко рассказала, почему ей нравится турнир в Индиан-Уэллс.

Его часто называют «теннисным раем».

– Здесь есть что-то магическое, то, чего нет на других турнирах. Что делает его особенным для вас?

– Очень многое. В первую очередь, это вид – он потрясающий. Каждый раз, когда здесь тренируешься, кажется, что ты в раю. Просто удивительное место. Кажется, будто ты дома вдали от него.

Очень много хороших вещей. Хорошая еда, отличная атмосфера... Я могу продолжать, но здесь все как в раю, – рассказала первая ракетка мира после победы над Лючией Бронцетти (6:1, 6:2).

В четвертом круге Соболенко встретится с лаки-лузером Сонай Картал.