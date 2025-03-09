Соболенко о том, у кого в женском туре лучшая подача, форхенд и бэкхенд: «Я так влюблена в себя в удачные дни. Не могу думать о других»
– В теннисе четыре ключевых удара: форхенд, бэкхенд, подача, прием подачи. Кто лучше всего выполняет каждый из них?
– В хороший день я бы сказала, что я подаю лучше всех. Форхенд – [Янник] Синнер. Так можно?
– Нет, надо выбирать из женского тура.
– Форхенд? Бэкхенд? Я просто так влюблена в себя в удачные дни. Не могу думать о других игроках (смеется). Понимаете?
Подождите, подача – у Елены [Рыбакиной], когда у нее все складывается хорошо.
Удар справа... Андрей, поможешь мне? О, точно, Мэдисон [Киз].
Что еще? Удар с лета?
– Вы назвали подачу. Что насчет удара слева?
– Ребята, вы меня просто убиваете.
Коко хороша. Спасибо, что помогаете мне. Кто-то поможет? Давайте пропустим вопрос, я так плохо отвечаю.
– Что насчет приема подачи?
– О боже. Ига [Швентек]. Ига хороша. Подача – я назвала Елену Рыбакину. Удар с лета и резаный – [Эшли] Барти, – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции в Индиан-Уэллс.
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