Соболенко 25-й раз вышла в четвертьфинал тысячника

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллс.

Она разгромила Сонай Картал – 6:1, 6:2.

Первая ракетка мира 25-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. В Индиан-Уэллс она сделала это второй раз – в 2023-м она играла в финале.

Дальше Соболенко сыграет с Людмилой Самсоновой. В личных встречах счет 2:2.