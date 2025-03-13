Соболенко 25-й раз вышла в четвертьфинал тысячника
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллс.
Она разгромила Сонай Картал – 6:1, 6:2.
Первая ракетка мира 25-й раз вышла в четвертьфинал тысячника. В Индиан-Уэллс она сделала это второй раз – в 2023-м она играла в финале.
Дальше Соболенко сыграет с Людмилой Самсоновой. В личных встречах счет 2:2.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
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