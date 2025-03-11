Надаль о матчах против Федерера и Джоковича: «В матчах с Роджером была более ясная стратегия. А с Новаком надо было очень долго очень хорошо играть»

Рафаэль Надаль сравнил матчи против Роджера Федерера и Новака Джоковича.

«Думаю, мое противостояние с Роджером нравилось болельщикам больше, чем противостояние с Новаком, потому что в них была более ясная стратегия. Даже несмотря на то, что я играл с Новаком больше раз и мы провели с ним то же число важных матчей, если не больше.

[С Роджером] я пытался делать одну вещь, а он другую. В каком-то плане я все время пытался убить его бэкхенд. Даже если у меня появлялась возможность пробить по линии, я говорил себе: «Если я бью так, то у меня могут быть на это только две причины». Первая – я пытаюсь пробить навылет. Вторая – мне надо удержать его подальше от этой стороны корта, чтобы у меня было больше места. А он будет пытаться этого избежать и играть агрессивнее. Каждый раз, когда он бил справа, я чувствовал, что это шаг назад. Его форхенд – лучший среди всех, с кем я играл.

Это было немного больше похоже на шахматный матч. Все знали, что будет происходить. Все понимали, какой будет стратегия. Когда он играл очень хорошо, то побеждал. Когда я играл очень хорошо, то я побеждал его.

В матчах с Новаком могла быть стратегия, но мне приходилось играть очень хорошо всегда. Конечно, мы не играли в одном стиле, но ясной стратегии не было. Против Роджера я знал, что буду разрушать его игру через его бэкхенд. А против Новака ощущения, что так надо делать, не было. Было чувство, что надо просто очень долго очень хорошо играть, и я понимал, что надо приспосабливаться. Я не могу слишком много раз отбивать его удары слева. Особенно мячи с высокого отскока, потому что он бьет по нему быстрее и ставит тебя в очень трудное положение.

Я стал чаще использовать против него резаные. Иногда это хорошо работало, иногда помогало играть с середины корта и не давать ему большого разнообразия с точки зрения углов удара. Если в игре с Новаком ты создаешь себе позицию, но не создаешь ему большие трудности, он создаст их тебе еще больше. С точки зрения контроля над мячом, думаю, он лучший игрок, которого я когда-либо видел», – рассказал испанец на подкасте Энди Роддика.