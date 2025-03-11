Надаль об участии в эстафете олимпийского огня на церемонии открытия Олимпиады-2024: «Я узнал, что понесу факел минут за 5-10 до начала. Перед выходом я заплакал»

Рафаэль Надаль поделился эмоциями от участия в эстафете олимпийского огня .

– Я никогда не смогу достаточно отблагодарить организаторов, французский народ и олимпийскую команду за этот момент. Я не француз, но они дали мне эту возможность. Это не просто участие в церемонии – я получил факел из рук Зидана перед Эйфелевой башней.

Без сомнения, это один из самых эмоциональных моментов в карьере. Олимпиада – это что-то особенное, потому что там есть не только теннис. Это самое важное мероприятие в мире спорта. Поэтому этот момент признания так много для меня значил. У меня такая история с Парижем, и это тяжело объяснить, потому что я сам не знаю, как мы пришли к таким цифрам. Мне тяжело представить, но это случилось. Но поддержка от людей в самом важном городе моей карьеры заставляет меня очень гордиться, я очень рад и очень им благодарен.

Кстати, я не знал заранее. Мне позвонила команда президента Олимпийского комитета Франции и сказали, что хотели бы, чтобы я присоединился к церемонии. Я сказал: «Хорошо, это будет для меня честью». Но в тот день... В обычных обстоятельствах я должен был быть в лодке с испанской командой, но я не мог, потому что...

– Ты знал, что именно будешь делать?

– Нет, я не знал.

– Они не сказали, что ты будешь делать?

– Минут за пять-десять до начала.

– Не может быть!

– 100%. Это было суперсекретно. Я пришел, но я не знал, что будет происходить, потому что они хотели, чтобы это оставалось в тайне, устроить сюрприз.

Так что я был в небольшой зоне, ждал где-то полчаса со всеми, шел дождь. Сумасшествие. Потом они сказали, что пришло время, и, когда мы шли, они объяснили – вот, ты будешь здесь, возьми факел.

– У тебя упало сердце? Это ошеломляюще!

– Я не знал, что будет. Но когда мы увидели картинку, как я поднимаюсь по ступеням на сцену, чтобы забрать факел – я ждал до этого две минуты, и когда осознал все, я начал немного плакать. Это было перед началом. И когда я начал думать, сказал: «Прекрати! Сейчас не время плакать, время наслаждаться!» (смеется). Так что я сказал себе быть не слишком эмоциональным, просто получать удовольствие, что мне надо просто сделать эту вещь и повеселиться. Было удивительно.