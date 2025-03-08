  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Коллинс о посыле своего мерча: «Общество до сих пор не приемлет, когда женщины говорят о деньгах и гордятся успехами»
2

Коллинс о посыле своего мерча: «Общество до сих пор не приемлет, когда женщины говорят о деньгах и гордятся успехами»

Даниэль Коллинс рассказала, почему решила выпустить мерч.

Она сделала футболки и кепки с надписью «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй» по мотивам конфликта с австралийскими болельщиками.

Во время второго круга Australian Open Колиинс посылала зрителям воздушные поцелуи и зажимала уши руками, а после показала им жестом поцеловать ее в задницу. После она объяснила, что все люди, которые покупают билет, чтобы мешать ей играть, «пополняют фонд Даниэль Коллинс», а также рассказала, что потратит эти деньги на «элитный отпуск».

«На самом деле я скорее интроверт, и именно поэтому мне потребовалось столько времени, чтобы выпустить мерч! (Смеется.) Я не была готова зайти так далеко и открыть душу, но теперь я готова!

Много лет болельщики спрашивали: «Даниэль, когда ты выпустишь мерч? Нам нужен мерч от Дэнимал Коллинс». В итоге я подумала: «Погнали, #####! Мы его выпустим, и сейчас самое время». Мы хотели создать что-то очень веселое, дерзкое и стильное – такое, чтобы болельщики могли кайфовать и надевать и на матчи, и вне корта, чтобы их это тоже веселило.

Я сделала несколько смелых заявлений и привлекла большое внимание к женскому теннису и к тому, что женщины могут говорить о деньгах.

Я люблю посмеяться над собой. Я не отношусь к себе слишком серьезно, а вот другие люди ко мне – да! Они смотрят на мой ответ на некорректное поведение и относятся к моей реакции хуже, чем к самому некорректному поведению.

Оказалось, что если я готова ответить, то я сумасшедшая. Если я готова ответить, то я перехожу черту. Если я готова ответить, то это со мной что-то не так. А я с некоторых пор умею постоять за себя. Сейчас я как никогда горжусь собой и своей карьерой, учитывая все, через что мне пришлось пройти.

Женщины-спортсменки сталкиваются с целым рядом специфических проблем, которые незнакомы мужчинам-спортсменам. Это не политика – это просто факт. Мне кажется, в нашем обществе не принято не давать себя в обиду, не скрывать чувств или проявлять эмоции. До сих пор можно встретить неодобрение, если показать на корте, что ты расстроилась или разозлилась. Мне кажется, что многие ожидания, которые на нас возлагают, очень нездоровы и несправедливы.

Я поняла, какая я на самом деле. Я увлеченный человек, иногда эмоциональный и не позволю людям вытирать об меня ноги. Я не дам в обиду не только себя, но и других.

Когда спортсмен-мужчина успешен и зарабатывает хорошие деньги, он может говорить об этом более открыто, и его не будут осуждать так, как осуждают женщин, когда они говорят об успехе и деньгах.

Нетрудно заметить, что общество до сих пор не приемлет, когда женщины говорят о деньгах и гордятся успехами. Отчасти этот мерч призван мотивировать женщин открыто говорить о деньгах и успехе. Я хочу, чтобы больше женщин чувствовали себя комфортно и принимали свои достижения».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis.com
logoДаниэль Коллинс
logoWTA
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Коллинс после конфликта с болельщиками на Australian Open выпустила мерч с цитатой: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй»
116 марта, 09:45Видео
Коллинс о конфликте со зрителями: «Никто не пострадал. Может быть, чьи-то чувства ранили»
718 января, 13:16
Главные новости
Стивенс выложила фото в ортезе: «Снова небольшая неприятность с ногой»
сегодня, 16:15Фото
Джокович о том, какое теннисное правило поменял бы: «Никогда больше не играл бы в пятисетовом формате. Разве что на поздних стадиях ТБШ»
14сегодня, 15:33
Тэллон Грикспор: «Победа над Медведевым в Дубае придала мне уверенности в том, что я наконец обыграю Зверева»
8сегодня, 14:29
Киз о том, что испытала после первого титула «Большого шлема»: «Эмоциональные американские горки»
1сегодня, 13:17
Швентек о сериалах: «Не смотрела «Сегун», но когда-нибудь обязательно посмотрю. Но я даже не видела «Игру престолов» – я очень далеко»
3сегодня, 12:44
Надежда Петрова: «Не стоит даже сравнивать женские и мужские призовые. Равенство нам, наверное, никогда не светит»
5сегодня, 11:54
Швентек о готовке: «Завтра приготовлю запеченную овсянку с яблоком. Раньше я не пробовала ее делать, так что надеюсь, все пройдет удачно»
9сегодня, 11:14
Сегодня 35-летие Петры Квитовой
9сегодня, 09:45
Надаль пришел на подкаст к Роддику
3сегодня, 09:03Фото
Азаренко об электронном судействе в матче с Циньвэнь Чжэн: «Эта ###### система – дерьмо»
18сегодня, 08:03
Ко всем новостям
Последние новости
Делрей-Бич (ATP). Тьен, Опелка, Давидович-Фокина, Норри, Накашима, Нишиока вышли во 2-й круг, Нисикори, Шевченко, Попко выбыли
12 февраля, 17:30
Паолини сходила на матч «Милана» в Кубке Италии. Ей вручили футболку с 10-м номером
106 февраля, 08:13Фото
Дзюба о фото с Хачановым из Дубая: «Выиграли всех🤪»
113 февраля, 16:30Фото
Свитолина впервые с 2022-го проиграла россиянке
1030 января, 17:09
Сетка Australian Open-2025
124 января, 20:23
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября 2024, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября 2024, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября 2024, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября 2024, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября 2024, 13:15