Коллинс о посыле своего мерча: «Общество до сих пор не приемлет, когда женщины говорят о деньгах и гордятся успехами»

Даниэль Коллинс рассказала, почему решила выпустить мерч.

Она сделала футболки и кепки с надписью «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй» по мотивам конфликта с австралийскими болельщиками.

Во время второго круга Australian Open Колиинс посылала зрителям воздушные поцелуи и зажимала уши руками, а после показала им жестом поцеловать ее в задницу. После она объяснила, что все люди, которые покупают билет, чтобы мешать ей играть, «пополняют фонд Даниэль Коллинс», а также рассказала, что потратит эти деньги на «элитный отпуск».

«На самом деле я скорее интроверт, и именно поэтому мне потребовалось столько времени, чтобы выпустить мерч! (Смеется.) Я не была готова зайти так далеко и открыть душу, но теперь я готова!

Много лет болельщики спрашивали: «Даниэль, когда ты выпустишь мерч? Нам нужен мерч от Дэнимал Коллинс». В итоге я подумала: «Погнали, #####! Мы его выпустим, и сейчас самое время». Мы хотели создать что-то очень веселое, дерзкое и стильное – такое, чтобы болельщики могли кайфовать и надевать и на матчи, и вне корта, чтобы их это тоже веселило.

Я сделала несколько смелых заявлений и привлекла большое внимание к женскому теннису и к тому, что женщины могут говорить о деньгах.

Я люблю посмеяться над собой. Я не отношусь к себе слишком серьезно, а вот другие люди ко мне – да! Они смотрят на мой ответ на некорректное поведение и относятся к моей реакции хуже, чем к самому некорректному поведению.

Оказалось, что если я готова ответить, то я сумасшедшая. Если я готова ответить, то я перехожу черту. Если я готова ответить, то это со мной что-то не так. А я с некоторых пор умею постоять за себя. Сейчас я как никогда горжусь собой и своей карьерой, учитывая все, через что мне пришлось пройти.

Женщины-спортсменки сталкиваются с целым рядом специфических проблем, которые незнакомы мужчинам-спортсменам. Это не политика – это просто факт. Мне кажется, в нашем обществе не принято не давать себя в обиду, не скрывать чувств или проявлять эмоции. До сих пор можно встретить неодобрение, если показать на корте, что ты расстроилась или разозлилась. Мне кажется, что многие ожидания, которые на нас возлагают, очень нездоровы и несправедливы.

Я поняла, какая я на самом деле. Я увлеченный человек, иногда эмоциональный и не позволю людям вытирать об меня ноги. Я не дам в обиду не только себя, но и других.

Когда спортсмен-мужчина успешен и зарабатывает хорошие деньги, он может говорить об этом более открыто, и его не будут осуждать так, как осуждают женщин, когда они говорят об успехе и деньгах.

Нетрудно заметить, что общество до сих пор не приемлет, когда женщины говорят о деньгах и гордятся успехами. Отчасти этот мерч призван мотивировать женщин открыто говорить о деньгах и успехе. Я хочу, чтобы больше женщин чувствовали себя комфортно и принимали свои достижения».