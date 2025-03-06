Коллинс после конфликта с болельщиками на Australian Open выпустила мерч с цитатой: «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй»

Даниэль Коллинс выпустила мерч после конфликта с болельщиками на Australian Open.

Она показала футболку с надписью «Играй в теннис. Обналичивай чеки. Повторяй».

Часть денег с продажи пожертвуют благотворительной организации, которая занимается поддержкой женщин.

Напомним, во время второго круга против Дестани Аяйвы американка посылала зрителям воздушные поцелуи и зажимала уши руками, а после показала им жестом поцеловать ее в задницу .

После она объяснила , что все люди, которые покупают билет, чтобы мешать ей играть, «пополняют фонд Даниэль Коллинс», а также рассказала , что потратит эти деньги на «элитный отпуск».