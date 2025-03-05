«Модель нас переиграла». Рууд о поражении от Пола на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллс

Каспер Рууд пошутил о красоте Томми Пола после поражения на выставочном турнире.

Это отсылка к конкурсу подкаста Nothing Major (который ведут Джон Изнер, Сэм Куэрри, Джек Сок и Стив Джонсон), в котором болельщики в соцсетях определяли самого красивого теннисиста. В финале Пол проиграл Маттео Берреттини.

На выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллс Рууд и Мария Саккари уступили Полу и Мэдисон Киз – 6:10.

«Тяжело. Когда ты играешь против чемпионки Australian Open и модели, ты должен быть на высоте, а у нас не вышло. Модель нас переиграла», – сказал Рууд после матча.