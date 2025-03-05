Рыбакина и Фриц выиграли выставочный турнир микстов в Индиан-Уэллс
Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц победили на выставочном турнире смешанных пар.
Соревнования в Индиан-Уэллс прошли в формате чемпионских тай-брейков до 10 очков. 200 тысяч долларов призовых победители должны направить на благотворительность по своему выбору.
Результаты всех матчей
Четвертьфинал
Ига Швентек/ Хуберт Хуркач – Жасмин Паолини/ Лоренцо Музетти – 10:6
Эмма Наварро/ Бен Шелтон – Кэти Болтер/ Алекс де Минаур – 10:7
Елена Рыбакина/ Тэйлор Фриц – Аманда Анисимова/ Даниил Медведев – 10:4
Мэдисон Киз/ Томми Пол – Мария Саккари/ Каспер Рууд – 10:6
Полуфинал
Киз/ Пол – Швентек/ Хуркач – 10:8
Рыбакина/ Фриц – Наварро/ Шелтон – 10:6
Финал
Рыбакина/ Фриц – Киз/ Пол – 10:4
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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