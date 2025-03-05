Рыбакина и Фриц выиграли выставочный турнир микстов в Индиан-Уэллс

Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц победили на выставочном турнире смешанных пар.

Соревнования в Индиан-Уэллс прошли в формате чемпионских тай-брейков до 10 очков. 200 тысяч долларов призовых победители должны направить на благотворительность по своему выбору.

Результаты всех матчей

Четвертьфинал

Ига Швентек / Хуберт Хуркач – Жасмин Паолини / Лоренцо Музетти – 10:6

Эмма Наварро / Бен Шелтон – Кэти Болтер / Алекс де Минаур – 10:7

Елена Рыбакина / Тэйлор Фриц – Аманда Анисимова / Даниил Медведев – 10:4

Мэдисон Киз / Томми Пол – Мария Саккари / Каспер Рууд – 10:6

Полуфинал

Киз/ Пол – Швентек/ Хуркач – 10:8

Рыбакина/ Фриц – Наварро/ Шелтон – 10:6

Финал

Рыбакина/ Фриц – Киз/ Пол – 10:4