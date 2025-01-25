Мэдисон Киз: «Я уже была в одном финале ТБШ и не знала, смогу ли еще раз побороться за трофей. Команда верила в меня, когда я сама в себя не верила»

Мэдисон Киз выступила на Australian Open с чемпионской речью.

В финале она обыграла Арину Соболенко – 6:3, 2:6, 7:5.

«Я наверняка заплачу. Вообще без шансов, что я не заплачу, поэтому заранее извините.

Во-первых, Арина, невероятная игра. Я рада, что наконец тебя победила. Но ты показала невероятный теннис. С тобой всегда так тяжело играть, и у нас всегда получаются самые сумасшедшие матчи. Поздравляю тебя и твою команду с еще одним потрясающим «Большим шлемом».

Хочу поблагодарить свою команду, и вот сейчас я расплачусь. Я так долго этого хотела, я уже была в одном финале «Большого шлема» (на US Open-2017 – Спортс’’), он сложился не в мою пользу, и я не знала, смогу ли вернуться в финал и еще раз побороться за трофей. Команда верила в меня на каждом этапе этого пути, большое вам спасибо. Они верили в меня, когда я сама в себя не верила, и помогали на каждом этапе.

Прошлый год был очень тяжелым, у меня было серьезных травм и не знала, смогу ли вернуться в борьбу, и вот я здесь, держу этот трофей, а рядом мой муж (и тренер Бьорн Фратанджело – Спортс’’), который сейчас потрясен и растерян (не может найти его глазами) .

Я так всех вас люблю и очень жду будущих результатов... (Соболенко показывает Киз, что ее муж стоит в другом месте.) ...А теперь я потрясена и растеряна. Я просто хочу сказать вам огромное спасибо. Я так благодарна каждому, кто помогал мне верить в себя и идти к этой мечте. Спасибо вам огромное.

С нетерпением жду, когда увижу вас всех в следующем году».

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