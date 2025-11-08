Алькарас о том, что Синнер может завершить год как №1: «Я буду бороться, чтобы этого не произошло. Но если в итоге будет так, я не расстроюсь»

Карлос Алькарас не расстроится, если Янник Синнер завершит год как №1 рейтинга.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о текущих целях.

– Что для вас важнее: выиграть итоговый или закончить год на первой строчке рейтинга?

– Я думаю, что эти две цели идут рука об руку. Они обе очень важные. Я бы очень хотел когда-то выиграть итоговый, а первое место было моей четкой целью на протяжении всего сезона.

– Всего месяц назад вы опережали Янника Синнера в рейтинге с большим преимуществом. Сильно ли вы расстроитесь, если у вас не получится завершить год в статусе первой ракетки мира?

– Нет, совсем нет. В конце концов, я считаю, что между Янником и мной идет отличная борьба за первую строчку рейтинга. Если он закончит год на первом месте, то это потому, что он это заслужил и провел отличную концовку сезона. Он выиграл титул в Вене, только что стал чемпионом «Мастерса» в Париже – и если он закончит на первом месте, то это потому, что он возьмет трофей и здесь. Это будет заслуженно.

Конечно, я буду бороться, чтобы этого не произошло. Но если в итоге будет так, я не расстроюсь.

– Следующий рекорд, который вы хотите установить – стать самым молодым игроком, собравшим карьерный Большой шлем? У вас есть шанс сделать это на Australian Open.

– Это замечательная цель, которая ждет меня через пару месяцев. Это был бы прекрасный рекорд.