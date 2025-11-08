  • Спортс
  • Дрэйпер о фото с машиной: «Один из игроков спросил: «Эй, почему ты ездишь на таком дерьме?» А я люблю свой подержанный Polo»
Дрэйпер о фото с машиной: «Один из игроков спросил: «Эй, почему ты ездишь на таком дерьме?» А я люблю свой подержанный Polo»

Дрэйпер: я люблю свой подержаный Polo.

11-я ракетка мира Джек Дрэйпер рассказал, как на него повлияла популярность.

– Как ты относишься к известности? Я помню, как папарацци сфотографировали тебя на заправке. Это было странно. Ты тоже так считаешь?

– Честно говоря, я даже не знал, что кто-то сделал эту фотографию. Я не заходил в соцсети. Это было после «Уимблдона». Я увидел одного из игроков в городе, и он подошел ко мне и спросил: «Эй, почему ты ездишь на таком дерьме?» Я такой: «Что ты имеешь в виду?» И он рассказал мне о фотографиях. Я посмотрел – на них я и мой Polo.

– Отличный автомобиль.

– Вот именно. Я люблю свой подержанный Polo. На нем здорово гонять по Лондону – везде ограничение 20 миль/ч [32 км/ч], так что тебе большего и не надо.

Мне кажется, моя жизнь несильно изменилась во многих вещах. Я все еще временами езжу на поезде. Я просто живу обычной жизнью. Просто о тебе больше пишут, больше людей о тебе говорят – но, думаю, это неотъемлемая часть того, что ты становишься тем игроком, которым хотел быть.

– Осознаешь ли ты это, находясь в поезде? Особенно в это время года, что-нибудь вроде: «Все на меня смотрят».

– Нет, нет. Особенно в поездах. Иногда, особенно рядом с моим домом, я замечаю, что люди могут оглядываться. Мне кажется, в США или где-то еще к тебе могут подойти и быть навязчивыми. Но у англичан нет особого желания что-то говорить, мы не хотим оказаться в неловкой ситуации. Так что я могу заметить пару взглядов, но больше ничего такого сумасшедшего (улыбается), – рассказал британец на подкасте The Tennis Podcast.

Опубликовано: Алёна Майорова
