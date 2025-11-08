Алькарас о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Расписание тура очень тяжелое. Я его понимаю»

Алькарас понимает решение Синнера пропустить Кубок Дэвиса.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал решение Янника Синнера пропустить Кубок Дэвиса, который пройдет в Болонье 18-23 ноября.

До этого Синнер четыре года подряд играл в составе сборной, в 2023-2024-м они становились чемпионами.

– Вы много раз повторяли, что календарь очень насыщенный. Вы понимаете, почему Синнер не сыграет на Кубке Дэвиса в Болонье?

– Расписание тура очень сложное и тяжелое. Особенно в случае с Янником, который на каждом турнире доходит до решающих стадий. Он два года подряд становился чемпионом Кубка Дэвиса, представляя свою страну и играя в одиночке и в паре. Я думаю, что никто, кроме него, не вложил столько пота и труда в результаты своей страны. Да, в этом году турнир впервые проходит в Италии, и люди хотели увидеть его дома, но каждый должен принимать свои решения. Я его понимаю.