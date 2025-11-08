Алькарас о том, что Джокович еще не решил, будет ли играть на итоговом: «Он имеет право так поступить – он много раз становился чемпионом этого турнира»

Алькарас прокомментировал отсутствие решения Джоковича об итоговом турнире.

Карлос Алькарас и Тэйлор Фриц отреагировали на то, что Новак Джокович до сих пор не решил, будет ли он играть на итоговом турнире. Он стартует завтра в Турине.

«Он имеет право так поступить. Он много раз играл на итоговом. Он много раз становился чемпионом этого турнира (серб выиграл его рекордные семь раз – Спортс’‘). Очевидно, для промоутера, для всех это не наилучшая ситуация, но это его решение, и мы должны его принять», – заявил испанец на пресс-конференции.

С испанцем также согласился Тэйлор Фриц: «Конечно, это неопределенность. Она доставляет неудобства, но, на мой взгляд, он заслужил это право, потому что он квалифицировался. Решение играть или не играть принимает он сам. И если он хочет подождать и посмотреть, как он себя будет чувствовать, это действительно доставляет некоторые неудобства. Но, на мой взгляд, он заслужил это право».

Ранее Джокович завил, что примет решение относительно участия в итоговом после турнира в Афинах. Сегодня он играет финал против Лоренцо Музетти.

На итоговом серб должен начать в понедельник матчем с Тэйлором Фрицем. В его группе также находятся Карлос Алькарас и Алекс де Минаур.