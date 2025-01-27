Киз – команде после победы на Australian Open: «Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт»

Мэдисон Киз поблагодарила команду за поддержку после победы на Australian Open.

«Лучших людей рядом и представить нельзя. Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт – и физический, и эмоциональный. У нас была одна общая цель, и мы это сделали. Давайте попробуем снова. Бесконечно вам всем благодарна», – написала Киз в инстаграме.

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