Киз – команде после победы на Australian Open: «Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт»
Мэдисон Киз поблагодарила команду за поддержку после победы на Australian Open.
«Лучших людей рядом и представить нельзя. Я очень долго боялась быть уязвимой, но вы научили меня принимать дискомфорт – и физический, и эмоциональный. У нас была одна общая цель, и мы это сделали. Давайте попробуем снова. Бесконечно вам всем благодарна», – написала Киз в инстаграме.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Киз
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