Циципас о том, что с третьей попытки выиграл титул в Дубае: «Я рад, что теперь могу сказать, что я этого добился»

Стефанос Циципас поделился эмоциями от победы на ATP 500 в Дубае.

В финале он обыграл Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3). Ранее грек дважды уступил в финале этого турнира – в 2019-м и 2020-м.

«Я не могу сказать, что сегодня сделал что-то особенное для победы. Это была чистая борьба и попытка избежать третьего поражения в финале. Было очень напряженно, на другой стороне корта находился сильный соперник. Я просто горжусь тем, как мне удалось справиться с давлением и показать свою игру в ключевые моменты.

Я долго к этому шел. Здорово, что это произошло именно здесь, в Дубае. Моя игра словно сложилась воедино, с самого начала все шло хорошо. Я очень доволен тем, как прибавлял в течение недели и как мне удавалось выиграть матчи, которые, казалось, уже были не в мою пользу.

Некоторые игры были сумасшедшими сражениями. И это огромное облегчение — с третьей попытки наконец-то держать в руках этот трофей. Я всегда об этом думал, и я рад, что теперь могу сказать, что я этого добился».

Титул в Дубае также стал для Циципаса первым титулом «пятисотника».