Циципас под фото с трофеем турнира в Дубае: «Говорили, что моя игра тонет… Так что я обзавелся кораблем»
Стефанос Циципас отреагировал на критику его результатов.
«Говорили, что моя игра тонет… Так что я обзавелся кораблем», – написал грек под фото с трофеем турнира ATP 500 в Дубае.
Напомним, для Циципаса это первый титул с апреля прошлого года. Грек выиграл первый из 12 финалов на «пятисотниках».
Циципас летел на дно – но сменил ракетку и теперь снова в топ-10
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: www.instagram.com
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