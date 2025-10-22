Медведев обойдет Хачанова и станет первой ракеткой России
Даниил Медведев на следующей неделе снова станет первой ракеткой России.
Это стало известно после поражения №15 Андрея Рублева на старте пятисотника в Вене. Рублев потерял шансы опередить Медведева, который в живом рейтинге идет 13-м.
Карен Хачанов, ранее также вылетевший в первом круге, потеряет статус российского №1. В понедельник он опустится с 13-й как минимум на 14-ю строчку.
Медведев станет первой ракеткой России впервые с 13 июля.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости