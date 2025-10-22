Медведев обойдет Хачанова и станет первой ракеткой России

Даниил Медведев на следующей неделе снова станет первой ракеткой России.

Это стало известно после поражения №15 Андрея Рублева на старте пятисотника в Вене. Рублев потерял шансы опередить Медведева , который в живом рейтинге идет 13-м.

Карен Хачанов , ранее также вылетевший в первом круге, потеряет статус российского №1. В понедельник он опустится с 13-й как минимум на 14-ю строчку.

Медведев станет первой ракеткой России впервые с 13 июля.